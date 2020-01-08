Karabük Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamasında, Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde (Spor Lisesi dahil) 9 Ocak Perşembe günü (yarın) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Karabük'te eğitime kar engeli!
08.01.2020 - 20:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Okullar yarın tatil mi? sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşacak don ve buzlanma nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Etiketler : Karabük,
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