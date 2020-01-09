Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sibirya soğukları Kars’ta hayatı olumsuz etkiliyor. Geceleri hava sıcaklığının eksi 19 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde işe gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilenirken, aşırı soğuklardan ağaçlar da kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.

“CİĞERLERİME KADAR SOĞUĞU HİSSETTİM”

Kars’ın eksi 16’yı gördüğünü ifade eden vatandaşlar, “Bugün Kars eksi 16’yı gördü. Hava buz kesiyor. Her taraf beyazdan çiçek açmış durumda. Memleketimiz çok soğuk, şuanda çok üşüyorum. Kars’ın olağan bir hali bu. Bizler alışkın olmamıza rağmen bu sabah çok üşüdüğümü hissettim. Ciğerlerime kadar bu soğuğu hissettim” dediler.



Kars’a turla gezmeye gelen vatandaşlar ise kırağı tutmuş ağaçların önünde fotoğraf çekildi. Kars’ta hava sıcaklığı gündüz eksi 16 derece olarak ölçülürken, gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.