İstanbul’da Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda açıklamalar yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildiğini açıkladı.

CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Yalım’ın mal varlığına el konulmuş, Yalım’ın el konulan şirketlerine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF, kayyım olarak atanmıştı.

Yalım görevden uzaklaştırılırken Özkan Yalım'la ilişkili olduğu A.A. isimli kadının Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yalım'ın A.A. dahil 3-4 kadınla ilişkisi olduğu ve bu kadınları belediyelerde maaş bağlayıp çalıştırmadığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan ilk açıklamada, "Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini; bütün bilgi ve belgelerin incelenmesini; Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık" ifadeleri kullanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin İzmir'de Bornova Belediyesi bünyesinde işe alınması, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, incelemelerde Yalım ile ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin, Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönünde haber ve paylaşımların açık kaynaklarda yer aldığının belirlendiği ifade edildi.

Paylaşımların ihbar kabul edilmesi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında ilgili kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, "A.A. isimli şahıs ile birlikte konuyla bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçu ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

