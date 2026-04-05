Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi’nde kurulan Mazon Bölgesi Orman Köyleri Tarımsal Kalkınma ve Çam Fıstığı Satış Kooperatifi, yıllar içinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle işlevini yitirerek atıl hale geldi.

SERÜVEN 42 YIL ÖNCE BAŞLADI Köylülerin bir araya gelmesiyle 1971 yılında kurulan ve 1984 yılında fabrikaya dönüştürülen kooperatifin, bölgedeki çam fıstığı üretimini artırması ve ürünlere katma değer sağlaması hedefleniyordu.

Ancak iddialara göre, süreç içinde yapılan yanlış makine alımları nedeniyle tesis uzun yıllar üretime geçemedi.

MAKİNELER HURDAYA DÖNDÜ Aradan geçen 42 yılın ardından milyonlarca liralık yatırımın yapıldığı kooperatif, bugün terk edilmiş bir yapıya dönüştü. İçerisindeki makinelerin kullanılmaz hale geldiği ve hurdaya döndüğü belirtilirken, tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi için herhangi bir somut adım atılmadığı ifade ediliyor.

Vatandaşlar, bir dönem bölge halkı için umut kaynağı olan kooperatifin adeta bir aile şirketine dönüştürüldüğünü iddia ederken, üreticiler için büyük önem taşıyan tesisin zamanla amacından uzaklaştırıldığı belirttiler.

