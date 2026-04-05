İran medyası, İran ordusunun Hava Savunma Okulu Komutanı Tuğgeneral Masoud Zarei'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.

İran medyasının Pazar günü yayınladığı haberlere göre, üst düzey bir İranlı askeri komutan ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

İranlı Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, komutanın kimliği, Şahin Şahr’daki Kara Kuvvetleri Hava Savunma Okulu’nun başkanı Tuğgeneral Masoud Zarei olarak açıklandı.

Tuğgeneral Masoud Zarei (İran medyası)

ÖLÜ SAYISI 1340'I AŞTI

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak bir saldırı başlatmasından bu yana bölgedeki çatışmalar tırmandı ve bugüne kadar, dönemin dini lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.340'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Tahran, İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlıklarını barındıran Körfez ülkelerini hedef alan insansız hava aracı ve füze saldırılarıyla misilleme yaptı. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin geçişini kısıtladı.

İRAN, HÜRMÜZ İÇİN TAZMİNAT TALEP ETTİ

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.

