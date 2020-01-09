Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi 9 Eylül Caddesi 9 Eylül Apartmanı’nda meydana geldi. Ergün E.’ye ait evde bilgisayar üzerinde bırakılan kitap ısınma nedeniyle alev alınca, ev sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Ufak çaplı yangın, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi söndürüldü.
Bilgisayar üzerinde bıraktığı kitap yangın çıkardı
09.01.2020 - 21:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde laptop üzerinde bırakılan kitap alev aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
674135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674135.aspx
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