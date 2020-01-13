Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.