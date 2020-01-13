Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı
13.01.2020 - 01:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : izmir,izmir göçmen,
674728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/674728.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER