Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.