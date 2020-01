Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Zararlı gazlar saldık gökyüzüne, plastiği, kimyasalı “ne olacak bunun sonu” diye düşünmeden attık çöpe. Fakat artık tehlike sınırlarında geziyoruz. Çok hızlı davranmalıyız artık, başlayıp hızlanmalı, “sıfırdan 100’e” birkaç saniyede çıkmalıyız. Toprağımız verimsiz, göller ve nehirler kurumakta. Her yer içinde milyarlarca lira saklı olan çöp dağlarıyla dolu. Hemen hızlanmazsak çok geç olacak. Üstelik biliyor musunuz; çevre için bir şeyler yapmak insanın mutluluğuyla da ilgiliymiş. Uzmanlar öyle söylüyor. Çünkü hiç bilmediğiniz, belki henüz doğmamız milyonlarca insan için de bir şey yapmış oluyorsunuz. O hâlde gelin, yapacaklarımıza göz atalım...

1- Plastik kullanımını azaltalım kullanırsak da çevreye atmayalım. Plastiğin, pet su şişesinin yerine cam varsa onu, temizlik maddelerinin daha az plastik kullanılanını tercih edelim.

2- Boşa kullandığımız her kâğıt, bir ağacın dalını kesmek demek. Az kâğıt kullanalım, notları telefona yazalım, tuvalet kâğıdı ve havluyu dikkatli kullanalım ama her yerde.

3- Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmak havaya saldığımız zehirli gazı azaltır. Market alışverişine arabayla gitmemek, toplu taşıma kullanmak çok önemli bir adım.

4- Poşet ücretli oldu diye kızmak yerine, bunun neden olduğunu anlamak gerek. Çevre dostu poşet kullanalım. Poşetten ücret alanı değil, asıl ücret almayanı şikâyet edelim.

5- Kullanmadığınız kıyafetleri temizleyip ihtiyacı olana vermek ruhunuza iyi gelecek.

6- Geri dönüşüm malzemelerinden park malzemeleri, yürüyüş yolları, kedi-köpek evleri yapılıyor. Metal, kâğıt, plastik ürünleri geri dönüşüm alanlarına bırakalım.

7- Pilleri asla çöpe atmayın. Onlar sulara karışıp zehirliyor. Pil kutusu markette bile var.

8- Meyve çekirdeklerini toprağa atın. Bir ormana, bir bahçeye, parka. Bakarsınız yeşerir.

9- Ormanı, parkı kirletmeyin, çimlere zarar vermeyin. Ormana atılan bir cam şişe dahi yüz binlerce ağacı küle döndürebilir.

10- Fişleri prizden çıkarın, cihazları kapatın,

ampulleri tasarruflu olanlarla değiştirin.

11- Suyu boşa akıtmayın, bulaşıkları sudan geçirmeyin.

12- Aldığınız her ürünün çevre dostu ve dönüşebilir olmasına dikkat edin.

13- Evlerde onlarca elektronik atık var. Bunları çöpe atmayın. www.aeeenereye.com adresinden en yakın toplama adresini öğrenin.