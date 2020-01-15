Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi... Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi sitesi üzerinden yayınlayan MGM, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı.

Tüm yurt soğuk havanın etkisi altına girdiği bu dönemlerde Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.