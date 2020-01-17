Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, sabah 09.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Evde o sırada yalnız olan 8 ile 12 yaşlarındaki 2 çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 çocuğu hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri alevli şekilde devam eden yangını yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. Yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukları ağaca tırmanarak kurtardığını söyleyen bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Yukarı çıktım çelik kapıyı açtım sonra duman çok olunca tekrar aşağıya indim. Ağaca çıktık 2 arkadaş ile beraber 2 çocuğu kurtardık. Ambulans çocukları hastaneye götürdü" dedi.