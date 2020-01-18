Dört aylık çalışma sonunda, telefonu şarj etmenin yanı sıra dışındaki ekranda çağrıları ve mesajları gösteren “Powerbag” adlı çantayı üreten Yüksel “Amacım, telefonu şarj etmek dışında kayıp çağrıları engellemek” dedi. Seri üretime geçmek için yatırımcılardan destek isteyeceklerini aktaran Yüksel, çantanın fiyatının 500-600 lira olacağını sözlerine ekledi.
Kadınlara özel teknolojik çanta
18.01.2020 - 03:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de perakende sektöründe firması bulunan Aydın Yüksel, kadınlar için özel bir ürün geliştirdi.
Etiketler : ÇANTA,kadın,haberler,
675749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675749.aspx
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