Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört aylık çalışma sonunda, telefonu şarj etmenin yanı sıra dışındaki ekranda çağrıları ve mesajları gösteren “Powerbag” adlı çantayı üreten Yüksel “Amacım, telefonu şarj etmek dışında kayıp çağrıları engellemek” dedi. Seri üretime geçmek için yatırımcılardan destek isteyeceklerini aktaran Yüksel, çantanın fiyatının 500-600 lira olacağını sözlerine ekledi.