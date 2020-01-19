Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa şehir merkezinde hastaneden dönen Nesrin (66) ve Hüseyin (70) Enözel çifti, evlerinin önüne geldi. Yüzde 84 görme ve ortopedik engeli olan eşini dairelerine çıkarmak için otomobili apartmanın önüne park eden Hüseyin Enözel, kimliğini bilmediği kişinin hakaretlerine maruz kaldı. Otomobili dükkânın önüne çektiği için motosikletini içeri sokamadığını belirten kişi, arabadan inmeye çalışan Nesrin Enözel’e elindeki sert bir cisimle vurdu. Daha sonra Hüseyin Enözel’e saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gözünden ve alnından yaralanan Nesrin ile ensesinden darbe alan Hüseyin ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Neden böyle bir saldırıya maruz kaldıklarına anlam veremediklerini belirten Nesrin Enözel, “Ben zor yürüdüğüm için eşim arabayı apartmanın önüne çekti. Daha sonra oradan alacaktı. Saldırgan, otomobil olunca dükkâna motorunu koyamıyormuş, kimse arabasını park etmesin diye yazı yazmış. Daha önceden adamla hiç diyaloğumuz yoktu. Tepemden atlayıp vurdu. Ben bir damla kalıyorum yanında, deve gibiydi” diye konuştu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.