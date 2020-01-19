Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Arnavutköy’de ağabeyi ile bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., dönüş yolunda Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi Maşuk Sokak’ta bir inşaata ait 8 metrelik kuyuya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey durumu ailesine haber verdi. Minik kızın yardımına ilk olarak ailesi ve mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen içerisinde su birikintisi olan kuyudan Betül B.’yi çıkaramadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla minik kız kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.