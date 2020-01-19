İstanbul Arnavutköy’de ağabeyi ile bakkala giden 3 yaşındaki Betül B., dönüş yolunda Mavigöl Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi Maşuk Sokak’ta bir inşaata ait 8 metrelik kuyuya düştü. Kardeşinin düştüğünü gören ağabey durumu ailesine haber verdi. Minik kızın yardımına ilk olarak ailesi ve mahalle sakinleri koştu. Vatandaşlar tüm çabalarına rağmen içerisinde su birikintisi olan kuyudan Betül B.’yi çıkaramadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla minik kız kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Üç yaşındaki Betül inşaat kuyusuna düştü
19.01.2020 - 06:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçerisinde su birikintisi olan 8 metre derinlikteki kuyudan itfaiye tarafından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : inşaat kuyusu,
675986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/675986.aspx
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