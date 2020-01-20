Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günü karnelerini alan öğrenciler, sömestir tatiline girdi. İki haftalık arayı çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, kayak merkezlerine akın etti. Hâl böyle olunca bölgedeki kayak eğitmenlerine de gün doğdu. Görev yapan 170 eğitmen, günde bin kişiye kayak yapmayı öğrettiklerini söyledi. Ders saatinin 250 liradan başladığı aktarıldı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta “Avrupa’da kayak yapmayı 6-7 saatte öğretiyorlar ama bizim eğitmenlerimiz hızlı. Bir kişi 2 saatte kendi başına kayak yapabilecek duruma geliyor” dedi.