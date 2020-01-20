Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonunda “bodurluk” konusunu gündeme getirdi. Türkiye’de yetersiz beslenme problemi olduğunu söyleyen Yardım, şu bilgileri verdi: Bodurluğu, çocukların kronik açlığa maruz kalması diye de düşünebiliriz. Türkiye’de bodurluk yüzde 2,3. Batıda bu oran yüzde birlere düşüyor ama doğuya gittiğimizde yüzde 3,5’lara çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise 5,4. Erkek çocuklarda yüzde 6, kız çocuklarda 5,5. Bu ciddi bir rakam, Avrupa’nın hiçbir ülkesinde biz bunu görmüyoruz. 10-18 yaş grubuna baktığınızda toplamda yüzde 9 şişmanlık, yüzde 20’lerde de fazla kiloluluktan bahsedebiliriz. İlkokulda dörtte bir, ortaokulda üçte bir, lisedeyse beşte bir obez ve fazla kilolu çocuk var...

KADIN POLİS ŞARTI

Emniyet Genel Müdürlüğünün boy konusunda polislik için belirlediği belli kriterleri olduğunu ifade eden Doç. Yardım “O kriterlerde kadınlar için 1,64 boy şartı var. Bunun daha azaltılmasını isteyeceğiz” dedi.