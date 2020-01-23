Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kış şartları ve karla mücadele kapsamında ilçe genelinde göreve hazırlık yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu yanındaki alanda 230 personel, görevli oldukları 82 araçla tam kadro hazır bulundu.

Başkan Kartoğlu hazırlıkları drone ile izledi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, alana gelmeden önce drone kullanarak hazırlık çalışmalarını havadan izledi. Başkan Kartoğlu, daha sonra ekiplerin araçlarıyla hazır bulunduğu alana geldi. Burada kış hazırlıklarıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Kartoğlu, “Kış hazırlıkları için görevlendirilen araçların hazır bulunduğu alana geldik. Arkadaşlarımızdan raporları aldık. 24 saat esasına dayalı güzel bir çalışma modeli hazırlamışlar. Başakşehirliler için 24 saat, var güçleriyle çalışacaklar. Mevsim şartlarına dayalı yaşanan olumsuzlukları Belediyemizin 444 06 69 numaralı telefonuna bildirebilirsiniz.” diye konuştu.

Vatandaşlara iki önemli hatırlatma

Vatandaşlara kış mevsimi için iki önemli hatırlatmada bulunan Başkan Kartoğlu, “Sizden iki ricamız var. Biri, yola çıktığımızda kış lastiklerimizi takmayı lütfen unutmayalım ama daha önemlisi araçlarımızı çalıştırmadan önce mutlaka minik dostlarımız için kaputlarımıza vuralım. Ondan sonra araçlarımızı çalıştıralım" dedi.