Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin birbirini izlediği bölgede enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki deprem bölgesinde önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Meteoroloji 26 Ocak yurt geneli hava durumu tahmini raporu açıklandı.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yurt genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar ise 2-4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GECE SICAKLIKLAR EKSİ 12 DERECEYE DÜŞECEK

Depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için en büyük zorluklardan biri de hava şartları. Bölgede geceleri sıcaklık eksi 13 dereceye kadar düşüyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; soğuk hava pazar, pazartesi ve salı da kendini hissettirecek. Çarşamba gününden itibaren ise soğuk havayla birlikte yağmur ve kar görülecek. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde iki gün boyunca etkili olması bekleniyor.