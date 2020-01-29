Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alevi-Sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullanarak Almanya’ya iltica etmek isteyen kişi, Tunceli’de oturan annesinin evinin kapısına “Geber Ermeni dölü” yazdırdı, kurşun bıraktırdı.

Pertek ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Kumru Akkaya’nın Almanya’da bulunan oğlu Yusuf İnan Akkaya, iltica talebinin kabul edilmesi için şeytanın aklına gelmeyecek bir oyuna başvurdu. Akkaya, kayınbiraderi olan Yurdal Daş’ı arayarak annesinin kapısının önüne “Geber Ermeni dölü” şeklinde yazı yazmasını ve bir adet uzun namlulu silah mermisi bırakmasını istedi. Daş, Akkaya’nın söylediklerini eksiksiz yerine getirdi.

Olayın ardından soruşturma başlatan emniyet ekipleri, kamera görüntülerinden provokasyonu bir restoranda garsonluk yapan Yurdal Daş’ın yaptığın belirledi. Gözaltına alınan Daş’ın evinde yapılan aramada da kapıya yazı yazarken kullandığı boya bulundu.

Emniyetteki sorgusunda yaptıklarını itiraf eden Daş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlı Yurdal Daş’ın cep telefonunda Almanya’daki kız kardeşiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları tespit edildi. Olayı azmettirdiği belirlenen Yusuf İnan Akkaya’nın 5 Şubat 2015’te Almanya’ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında bir adet arama kararı olduğu belirlendi. Olayı azmettiren Akkaya’nın Türkiye’de Alevi-Sünni provokasyonu yapıldığı, Alevi vatandaşların can güvenliği olmadığı iddialarını kullanarak Almanya’ya iltica etmek istediği belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ KAŞIYOR

Akkaya’nın oyunu, Alevi-Sünni çatışması çıkarmak isteyenlerin yaptığı provokasyonları akla getirdi. Son yıllarda ardından terör örgütlerinin çıktığı kirli tezgâhlardan bazıları şöyle:

2010 Aralık’ında Velibaba Cemevi’ne saldıranlar DHKP-C terör örgütü mensupları çıktı.

2013’te parkları mesken tutan yaklaşık 80 Suriyeli mülteciye sahip çıkan Sultangazi Pirsultan Abdal Cemevi ve Kültür Derneğine saldırıyı yapan şüphelilerden İ.G.’nin terör örgütü Marksist Komünist Leninist Partisi (MLKP) üyesi olduğu belirlendi.

2017’de Malatya ve Manisa’da Alevi vatandaşların evlerine kırmızı ile çarpı işaretleri koyanlar DHKP-C’li teröristler çıktı.

2019 Kasım’ında İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevilerin yaşadığı mahallede duvarlara çarpı işareti koyanlar terör örgütü üyesi çıktı.