Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan, Erzurum ve çevrelerinde hafif kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı zaman zaman çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve çevrelerinin öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere yetkililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da eksi 4, Iğdır’da eksi 3, Ardahan’da eksi 11, Ağrı’da eksi 14, Erzurum’da eksi 9, Kars’ta eksi 11 derece ölçüldü.

“Buz tutan akarsu kartpostallık görüntü oluşturdu”

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Kılıçkaya Köyünde tamamen buz tutan akarsu kartpostallık görüntü oluşturdu. Set duvarından dökülen suyun buzla kaplandığını gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Doğa yürüyüşü yapan bazı vatandaşlar, “Kar, soğuk, buz bazı noktalarda muhteşem görsellik oluşturuyor” dedi.