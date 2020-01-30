Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılçak köyünde ikamet eden E.S. isimli şüpheliyi durduran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Şüphelinin üzerinden çıkan 9 mm çapında tabancanın yanı sıra, tabancaya ait şarjör, 9 mm çapında 9 adet fişek, 2 adet hançer, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Üzerinden cephanelik çıktı
30.01.2020 - 21:32 | Son Güncelleme: 30.01.2020 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzerinden ruhsatsız tabanca, fişek, hançer, bıçak, muşta ele geçirilen zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Etiketler : Zonguldak,
678372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/678372.aspx
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