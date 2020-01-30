Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılçak köyünde ikamet eden E.S. isimli şüpheliyi durduran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Şüphelinin üzerinden çıkan 9 mm çapında tabancanın yanı sıra, tabancaya ait şarjör, 9 mm çapında 9 adet fişek, 2 adet hançer, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.