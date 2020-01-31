Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç, gönderilen katalitik soba ve tüplerin boşaltılmasına yardım etmek üzere arkadaşıyla önceki gece 23.00 sularında Kızılay’ın deposuna gitti. Diğer gönüllerle malzemelerin tırdan boşaltılmasına yardım eden Polat, sırtının ağrıdığını hissetmesine rağmen malzemeleri taşımayı sürdürdü. Eve geçtiğinde ise ağrıları şiddetlendi. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan üniversitelinin aşırı yüklenme sebebiyle belinin kırıldığı anlaşıldı, çelik korse takıldı. Bu fedakârlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan Polat “Zorda kalanların yardımına koşmak insanlık görevimiz. Belimin kırılmasından dolayı üzüntü duymadım. Üzüldüğüm tek nokta yardıma devam edememem” diye konuştu.