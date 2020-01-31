Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ Belediyesinde çalışan Serhat Arslan, depremden birkaç gün önce eşi Halime, yedi yaşındaki oğlu Miraç Ali ve iki aylık kızı Rüya’yı kayınvalidesi Ayşe ile kayınpederi Mehmet Arifoğlu’nun yanına bıraktı. Baba Arslan, cuma günü mesai sonrası ailesini görmeye gitti. Özlem duyduğu çocuklarına sarılıp öpüp koklayan Arslan, daha sonra evine gitti. Ardından deprem yaşandı. Panikle kayınpederinin oturduğu Aykent Apartmanı’na koşan baba, enkaz ile karşılaştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında beş kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğunu aynı tabutta toprağa veren Serhat Arslan’ı Türkiye yalnız bırakmadı. Acılı şahsa birçok kişi taziye ziyaretinde bulundu. En son olarak da oyuncu Ahmet Yenilmez yanına giderek başsağlığı ve sabır diledi. Yenilmez “Biz bir aileyiz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi. Evlatlarının fotoğraflarıyla teselli bulmaya çalışan Arslan da “Çocuklarımı son görüşüm oldu. Rabb’im hepsinin mekânını cennet eylesin” diyebildi.

