Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhtiyaç duyulacak malzemelerin de konulmasının ardından 25 konteyner depremzedelerin hizmetine sunulacak. Bölge halkından Emine Memiş “Şu an camide kalıyoruz, evden eşya çıkaramadık” dedi. Feride Özcan da “Deprem anında evdeydik, çocuklarımı zor kurtardık. Kayınvalidem, annem, babam hepimiz camide kalıyoruz” diye konuştu. Mehmet Özcan “Evim oturulamaz hâle geldi. Devletimiz bizi bırakmadı. Hayvanlarımız için çadırlar kuruldu. Bize de üç öğün sıcak yemek veriyorlar” ifadelerini kullandı.