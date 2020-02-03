Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'da öğrenciler, Elazığ depremi sonrasında, kendi aralarında topladıkları 100 bin yen (yaklaşık 1000 dolar) yardımı, içerisinde bir mektupla Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin posta kutusuna bıraktı.

Edinilen bilgiye göre Japon öğrenciler, Elazığ depreminin ardından, aralarında topladıkları para yardımını bir mektupla Türk Büyükelçiliği'ne götürdü.

Öğrencilerin posta kutusuna bıraktığı mektupla gelen 100 bin yen nakdi yardımı alan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

Bakan Yardımcısı Kıran, konuyla ilgili Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Japon öğrencilerin duyarlılığının izah edilemeyecek seviyede olduğunu belirtti.

Kıran, "Bu duygu birlikteliğini hiçbir kavram veya teori izah edemez. İhtiyacımız olmadığını ifade etmemize rağmen, Japonya’da öğrenciler kendi aralarında Elazığ depremi için yardım toplayıp Tokyo Büyükelçiliğimizin posta kutusuna bırakmış. Teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.