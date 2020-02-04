Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karatay ilçesinde bulunan 112 istasyonunda görev yapan acil yardım teknikeri Alperen Atalay (27) ile hemşire eşi Merve Atalay’ın yaklaşık bir ay önce ‘Taha Baybars’ ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi. Depremin yaşandığı gece haber merkezinden bilgi gelince saniyeler içinde hazırlanan Alperen Atalay, “Hemen ben çantamı aldım, evden 15-20 saniyede çıktım. Çocuğumu öpmeyi dahi unutmuşum o sırada. Eşimle de vedalaşmak aklıma gelmedi” dedi. İlk defa çocuk özlemi yaşadığını belirten Atalay “Enkaz bölgesinde parçalanmış bir çocuk arabası görünce çok duygulandım, bebeğim aklıma geldi, hâlime şükrettim” diye konuştu.

Alperen Atalay’ın eşi Merve Atalay ise “Haber gelir gelmez 15-20 saniye içinde evden çıktı, Elâzığ’a gittiğini daha sonradan yoldayken öğrendim. Daha önce Suriye’de de görev yapmıştı. Böyle bir görev olduğu zaman hep önden gider” şeklinde konuştu.

Ramazan Çetin KONYA İHA