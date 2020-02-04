Beşiktaş’ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü Necdet Karakuş hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Beşiktaş'ta durağa dalan şoför hakkında istenen ceza belli oldu
04.02.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta durağa dalan şoför hakkında istenen ceza belli oldu. Savcılık, otobüs şoförü hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : müebbet,beşiktaş,ceza,
679299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679299.aspx
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