Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Selman C.’nin kullandığı kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyretmekte olan Hamza A.’nın kullandığı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamete gitmekte olan Yasin Y.’nin kullandığı otobüs kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca önünde seyreden Mustafa E.’nin kullandığı otomobile çarptı. Ardından tıra çarpan kamyon yolda duramayarak otobüse çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Selman C. kamyon içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri kurtardı. Araçtan çıkartılan kamyon sürücüsü 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten verilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.