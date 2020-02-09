Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Karabük ve ilçelerinde okullar tatil edildi
09.02.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : karabük,kar tatili,
680264 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680264.aspx
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