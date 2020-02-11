Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde önceki gün 22.00 sularında meydana gelen elim vaka şöyle yaşandı: Mehmet Fatih Taşıran’ın sürdüğü otomobil, İlker E. idaresindeki araç ile çarpıştı. Taşıran’ın otomobili refüje vurduktan sonra taklalar atarak yol kenarına savruldu. Diğer araç ise bariyerlere çarpıp durdu. Ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İlker E. kazayı yara almadan atlatırken evli çift, sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarıldı. İkili ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada Mehmet Fatih Taşıran hayatını kaybetti. Eşi ise tedavi atlına alındı. İlker E. ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İHA

