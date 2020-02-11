Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti.

Türkoğlu için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Türkoğlu'nun cenazesi, 13 Şubat Perşembe günü Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.

Osmaniye'de 1968 yılında doğan Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Adana Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Türkoğlu, sırasıyla Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık Kaymakam Vekilliğinde bulundu, Yavuzeli, Nazimiye, Besni Kaymakamlığı yaptı.

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı, Personel Şube Müdürü, Mahalli İdareler Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi, 2006'da 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseldi.

TBMM'de 2011-2015 tarihlerinde Osmaniye Milletvekili olarak görev yapan Türkoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.