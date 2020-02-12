Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlan şaka olsa da gerçekten de ortada bir mancınık olduğu anlaşıldı. Araştırma görevlisi Ömer Temizkan, mancınığın hikâyesini şu şekilde anlattı: Kadı Burhaneddin döneminde Memluklerin Sivas’ı muhasarası vardır. 2016 yılında onun bir canlandırmasını yapmaya karar verdik. Gerçekliğe uygun olsun diye o zamanlarda kullanılan bu mancınığı inşaa ettik. Şimdi yapılacak herhangi bir savaşın canlandırılmasında kullanıyoruz. Türkiye’de tek. Gerçeğinin üçte biri boyutunda. Yüksekliği üç metre civarında sehem dediğimiz kolu altı metre, sapanı iki metre, genişliği bir buçuk metre. Test atışları da yaptık. İnternete satış ilanını espri amaçlı koyduk. Ancak ciddi alıcılar olması hâlinde mancınığı satmayı düşünebiliriz” diye konuştu. Bora Kara-Mustafa Koçyiğit İHA