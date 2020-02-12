Sürücü aracı kaldığı yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Gece de etkili olan yağış sebebiyle otomobil tamamen kar altında kaldı. Çalışmalar sonrası yol açıldı, ancak otomobil ortada kaldı. Jandarma da otomobilin kazaya sebebiyet vermemesi için başında bekledi. Ekipler uzun uğraşlarlar sonucu aracın sahibi Selçuk Al’a ulaştı. Olay yerine gelen Al “Arabam dört gündür burada mahsur vaziyette. Vatandaşlar ve Jandarma’nın yardımıyla çıkardık” dedi.
Kar altındaki otomobile Jandarma koruması
12.02.2020 - 02:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu-İnebolu kara yolunda sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil kar yağışı sebebiyle rampayı çıkamadı.
Etiketler : jandarma,kar,araba,
680785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680785.aspx
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