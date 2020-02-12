Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücü aracı kaldığı yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Gece de etkili olan yağış sebebiyle otomobil tamamen kar altında kaldı. Çalışmalar sonrası yol açıldı, ancak otomobil ortada kaldı. Jandarma da otomobilin kazaya sebebiyet vermemesi için başında bekledi. Ekipler uzun uğraşlarlar sonucu aracın sahibi Selçuk Al’a ulaştı. Olay yerine gelen Al “Arabam dört gündür burada mahsur vaziyette. Vatandaşlar ve Jandarma’nın yardımıyla çıkardık” dedi.