Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk halkı, senelerdir birçok alanda süregelen yardım anlayışını devam ettiriyor. Bir yandan devlet, diğer yandan dernek ve hayırsever vatandaşlar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Hayırseverler, ‘iyilik’ yapmanın bütün topluma yayılmasını istiyor. İşte, sadece bir günde ‘iyilik hareketine’ katılan vatandaşlar...



DEPREMZEDELERE MORAL

Sürpriz doğum günü yüzleri güldürüyor

Elâzığ’daki depremin ardından 60 kişilik gönüllü üyesiyle yardıma koşan Umut ve Yaşam Derneği, depremzedelerin doğum gününde yüzlerini güldürüyor. Bugüne kadar 40 kişiyi sevindirdiklerini ifade eden Derneğin Elâzığ İl Başkanı Hüsna Erdem Çakmak “Bir pasta bile insanın hayatını renklendirebiliyor. Onların mutluluğunu hedefliyoruz” dedi. Çadırda doğum günü pastası kesilen İrem Nacar (13) “Ablalarıma teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki doğum günümü evimde kutlarım” şeklinde konuştu.



Pencereden girip yemeğin altını kapattılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yemeği ocakta unutan komşularının evinden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, vinç yardımıyla pencereden evin içine girdi. Ocağın altını kapatan itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangın faciasını önlemiş oldu. Ekiplerin bu davranışı iyilikte bambaşka bir örnek oldu.



Kızılay’ın kan bağışı için sıraya girdiler

Kızılay’ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına İhlas Holding çalışanları destek verdi. Holding binasında kurulan alana başvuran çalışanlar kan bağışında bulundu. Kan bağışlayan İhlas Holding çalışanlarından Cemil Ceyhan Aral “Uzun yıllar kan bağışında bulunuyordum. İstanbul’da meydanlarda kurulan mobil kan verme merkezlerine gittim, yoğunluklar vardı. Binamızda kampanyanın gerçekleşmesi iyi oldu. Kan vermek dinimizce de uygun olan bir durum. Sağlık ve insanlara fayda sağlamak için kan vermeliyiz” dedi. İHA



Yeter ki yardım olsun...

Edirne Valiliği tarafından Elâzığlı ve Malatyalı depremzedeler için toplanan yardım kampanyasına destek vermek için katılan 18 yaşındaki engelli Cemal Hazar Kahraman, bir eliyle koltuk değneğini tuttu bir eliyle koli hazırladı. Kimi vatandaşı ağlatan kimilerini duygulandıran o anın fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda takdir topladı. Şener Urfa EDİRNE İHA



Aras’tan babaya miras

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde boyacılık yapan Özgür Büyüktanır, dört yaşındaki oğlunun beyincik erimesi (NCL) sonucu hayatını kaybetmesinden sonra hayatını yardımlaşmaya adadı. Hasta ve bakıma muhtaç insanlara yardım ulaştıran baba Büyüktanır “Aras, bir şeylerin farkına varmamı sağladı. bana müthiş bir kapı açtı. Bu kapıdan başka insanların hayatlarına dokunuyorum” dedi.



Toplayıp ulaştırıyor

Adıyaman’da Çocuk Gelişimi Uzmanı Ece Eroğlu “Kutu Kutu Mutluluk Projesi”ni hayata geçirdiği. Sosyal medya üzerinden hayırseverlerden topladığı yardımları gönüllü olarak köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtan Eroğlu, üç ayda üç okula yardımları ulaştırdı. Eroğlu “El ele vererek köy okulunda okuyan öğrencilere ulaşalım” şeklinde konuştu.