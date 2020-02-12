Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğan önceki akşam sobaya kömür atıp yattı. Kardeşi Mehmet Karataş ise diğer odada elektrik ısıtıcısını yakarak uyudu. Sabaha kalkan genç, ailesinin kalkmadığını fark etti ve yattıkları odaya girmek istedi. Ancak kapıyı açamadı. Bunun üzerine camı kırıp içeri girdi. Mehmet Karataş, burada ailesini baygın hâlde buldu. Durumu 112 Acil Servis’e bildirdi, ablasını kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye götürdü. Bu arada eve gelen ekipler, anne ile babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Doğan da doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cenazeler morga kaldırılırken ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.



Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde Mehmet (60), eşi Hüsne (59) ve çocukları Mehmet Cihan (30) sobanın bulunduğu odada uyuyakaldı. Anne ile baba karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü, oğulları yoğun bakımda.