Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şahsın sırtına sarılmış korse ile gizlenmiş vaziyette 768 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
Sırtına sardığı uyuşturucuyla yakalandı
15.02.2020 - 18:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 - 18:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışma sonucunda, bir şahıs sırtına sardığı 768 gram metamfetamin maddesiyle yakalandı.
Etiketler : van,uyuşturucu,gevaş,
681591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681591.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER