Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza dün gece 23.00 sıralarında Barak mahallesi havaalanı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Abdulkadir S.'nin kullandığı 27 ADN 165 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak önce yol ayırıcı bordür taşlarına sonrada sürüklenerek dur levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan ve akraba oldukları öğrenilen Abdulkadir S. ve Serkan K. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdulkadir S. ve Serkan K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.