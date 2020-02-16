Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. İddialara göre, kavşakta bulunan 22 BB 557 plakalı kamyonetin yanına plakasız otomobiliyle yaklaşan M.N. isimli şahıs, kamyonetin içinde bulunan sürücü M.M ve yanındaki kadın Ü.K.'ye kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.N. geldiği plakasız otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Yaralı sürücü ve kadın, kamyonetle yakında bulunan karakola giderek yardım talebinde bulundu. Karakola sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurşun yağmuruna tutulan kamyonette incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.