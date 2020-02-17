Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin Ardahan’a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü’nün Şölen Alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı. Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu “Bu maketi yapmamızdaki tek amaç, trenin Ardahan’a gelmesidir. Ben belediye başkanı olarak maketini yaptım, inşallah bundan sonra hep birlikte aslını getireceğiz” dedi.
Kardan Doğu Ekspresi
17.02.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan’ın Çıldır Belediyesi, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi güzergâhına Ardahan’ın da dâhil edilmesini istiyor.
Etiketler : kar,doğu ekspresi,
681846 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681846.aspx
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