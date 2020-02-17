Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treninin Ardahan’a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü’nün Şölen Alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı. Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu “Bu maketi yapmamızdaki tek amaç, trenin Ardahan’a gelmesidir. Ben belediye başkanı olarak maketini yaptım, inşallah bundan sonra hep birlikte aslını getireceğiz” dedi.