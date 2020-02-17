Yeni dönemde savunma sanayiinde çalışacak doktora adayları için denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, biyomekanik robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojileri de programda olacak. Konuya dair açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç “Doktora yapmak isteyenler, 1-2 gün içinde YÖK’ün belirlediği üniversitelere başvurabilecek. Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayi hedefine katkı vermek isteyen idealist, vatanperver, bilim sevdalısı genç araştırmacılarımızı doktora yapmaya davet ediyoruz” dedi.
Savunma sanayiine doktoralı mühendis
17.02.2020 - 02:53 | Son Güncelleme: 17.02.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı amacıyla, YÖK 100/2000 Doktora Projesi’ne yedi yeni bilim alanı daha ekledi.
Etiketler : mühendis,haber,
681853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/681853.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER