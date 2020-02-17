Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni dönemde savunma sanayiinde çalışacak doktora adayları için denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, biyomekanik robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojileri de programda olacak. Konuya dair açıklamada bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç “Doktora yapmak isteyenler, 1-2 gün içinde YÖK’ün belirlediği üniversitelere başvurabilecek. Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayi hedefine katkı vermek isteyen idealist, vatanperver, bilim sevdalısı genç araştırmacılarımızı doktora yapmaya davet ediyoruz” dedi.