Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalara ait bilgileri paylaştı, toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün ifşa edildi.

Kırmızı toz biber ve çayda gıda boyası; çikolatalar, enerji içeceği ve kahvede ilaç etken maddesi; kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat,

eti, süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ tespit edildi.

AĞIR CEZALAR İÇEREN KANUN YOLDA

Bakanlık şimdi, ağır cezalar içeren kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeye hazırlanıyor. Taslağa göre taklit ve

katkılı üretim yapan firmalara; suçun niteliğine göre 5 yıla kadar hapis, 250 bin liraya kadar para ceza verilecek.

İlgili tarafların görüşlerinin alındığı taslak, kısa süre içinde yasalaşarak hayata geçirilecek.

Denetimler ise aralıksız sürüyor.Kontrollerde en çok tüketilen ve tağşişin en fazla gözlendiği ürünlere yoğunlaşılıyor. Gıdalardaki uygunsuzlukların tespit edilmesinde tüketicilerin CİMER ve Alo 174 Gıda Hattına yaptıkları ihbar veşikâyetlerin de payı büyük.