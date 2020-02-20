Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okuduğu çok sayıda kitap üzerine yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Atakan Kayalar, gazetecilerin sorularını cevapladı. Sosyal medyadaki görüntülerini izlediğinde bir şey hissetmediğini ifade eden Kayalar, ilk gördüğünde bin civarında olan tweet sayısı daha sonra 80 bini aştığında sevindiğini söyledi. Son 5 ayda 250 kitap okuduğunu öne süren Atakan Kayalar, çoğunlukla fizik, matematik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında kitapları tercih ettiğini anlattı. İleride psikiyatrist olmayı istediğini ifade eden Kayalar, “Mesleki hedefin dışında başka bir hedefim daha var: Cumhurbaşkanlığı” dedi.

Yazarımız Ahmet Şimşirgil’in Kayı kitabını da okuduğunu söyleyen Atakan, ilk okuduğu kitabın Devlet-i Aliyye, son okuduğu kitabın ise “Küçük Prens” olduğunu anlattı. Kayalar, tek kişilik sınıfta eğitim almak istediğini belirtirken "Gerçekten iyi bir eğitim görmek istiyorum. Çünkü onların öğretebilecekleri neredeyse çoğu şeyi biliyorum" dedi.