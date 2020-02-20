Seyir halinde Biga istikametinde ilerleyen 17 AAU 516 plakalı araç sürücüsü ilçe merkezinde yer alan yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için aniden durdu. Arkadan gelen araçların duramaması sonucu 2 otomobil ve 1 gezici röntgen aracı birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.