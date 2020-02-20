Seyir halinde Biga istikametinde ilerleyen 17 AAU 516 plakalı araç sürücüsü ilçe merkezinde yer alan yaya geçidinde vatandaşlara yol vermek için aniden durdu. Arkadan gelen araçların duramaması sonucu 2 otomobil ve 1 gezici röntgen aracı birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Yayaya yol verince zincirleme kaza yaşandı
20.02.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, yaya geçidindeki vatandaşlara yol vermek için aniden duran araç sürücüsü zincirleme trafik kazası yaşanmasına sebep oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
682745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682745.aspx
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