Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkeyi ziyaret eden İDDEF yetkilileri, Addis Ababa’ya 10 saat uzaklıktaki yedi bin nüfuslu Toro bölgesinde medrese ve su kuyusu açılı yaptı. Böylelikle burada yaşayan bütün Müslümanlar suya kavuşmuş oldu. Ayrıca fedakârca sürdürülen İslami eğitim ve insani yardım çalışmaları yerinde incelenerek, talebeler ve hocalar ile bir araya gelindi. Öğrenciler, yetkilileri ellerindeki Türk ve Etiyopya bayraklarıyla karşıladı. Talebeler ilahiler okuyarak ‘hoş geldiniz’ dedi. Dualarla yapılan açılışlarda, Türkiye ve dünyadaki hayırseverlere teşekkür edildi. İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan “Medreselerimiz ehl-i sünnet ve’l-cemaat çizgisinde yüzde yüz itikada sahip bir müessese olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hedefimiz özellikle İslami hassasiyetin kuvvetli olduğu ama imkânların çok zayıf olduğu bölgeleri seçerek oralarda merkezî nüfusumuzu hissettirmek” diye konuştu.