Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - İngiltere’de moda sektöründe çalışan Farid Feyadi, yaklaşık 4 buçuk ay önce “Barış için yürüyüş” adlı bir proje ile İngiltere’den yürümeye başladı. Hac farizasını yerine getireceği Mekke’ye yürüyen Feyadi, iki hafta önce Türkiye’ye geldi. Şu an Ankara’da olan Feyadi, eşyalarını bebek arabası ile taşıyor. Şimdiye kadar 4 bin 100 kilometre yol katettiğini söyleyen Feyadi “Her gün 30-60 kilometre arası yürüyorum” dedi.

Yürüyüşünün bir amacının İslamafobia ile mücadele olduğunu söyleyen Farid Feyadi “Avrupa’da İslamafobi çok fazla. DEAŞ korkunç şeyler yaptı. Bu şekilde dünyadaki İslam’a yanlış mesaj gönderdiler. Bazı insanlar, Müslümanları terörist olarak görüyor. Dünyaya İslam’ın barış ve sevgi anlamına gediğini göstermek istiyorum” diye konuştu.

Kanser tedavisi gördüğünü söyleyen Feyadi “Kanseri atlattım. Herkes kanser olabilir. Bir diğer amacım kanser hastalarına ilham olmak. Hayatı bırakmamak gerekir. Bu yürüyüşü bir böbreğim ile yapıyorum. Ancak, emin olun ki Allah şifasını veriyor” dedi.

Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Feyadi, o anları şu sözlerle anlattı: Müslüman toplumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok seviliyor. Erdoğan’ın ayrı bir yeri var. Böbrek kanseri olduğumu öğrenince hemen etraftakilere bir şeyler söyledi. Öğrendim ki benimle ilgilenilmesi talimatını vermiş. Ben de ‘Çok şükür atlattım’ dedim. O da ‘Herhangi bir ihtiyacın olursa bizi ara, müdahale edelim’ karşılığını verdi.”