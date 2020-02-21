Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, 5 otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın otomobillere çarpma anı yer alıyor.