Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, 5 otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tırın otomobillere çarpma anı yer alıyor.
Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
21.02.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Kocaeli,
682996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682996.aspx
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