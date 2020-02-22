Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.