Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Alanya’da yaşayan 26 yaşındaki Harun Zorbaz isimli genç, perşembe akşamı Alanya Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan babasına ait marketten ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, ertesi sabah karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Manavgat-Akseki Karayolu üzerinde Hacıobası mahallesinde bulunan uygulama noktası yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Evren Yalçın, sabahın erken saatinde elinde pet şişe ile gelerek benzin isteyen Harun Zorbaz’a bidon ve şişede benzin vermenin yasak olduğunu söyledi. Harun Zorbaz tam dönüp gideceği sırada, daha önce sosyal medyada kayıp ilanını gören akaryakıt istasyonu çalışanı telefonunu çıkarıp ilanda yer alan fotoğrafa baktıktan sonra Zorbaz’ı alarak 100 metre ilerideki uygulama noktasına götürdü. Harun Zorbaz, jandarma tarafından Alanya’dan gelen abisi Mustafa Zorbaz’a teslim edildi.

Bazı sorunları olduğunu ve biraz uzaklaşmak istediğini belirten Harun Zorbaz, “Motosikletimle gezerken Manavgat Halitağalar mahallesi yakınlarında benzinim bitti. Pet şişede benzin almak istediğim akaryakıt istasyonu çalışanı beni tanıdı ve jandarmaya teslim etti” dedi.