Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 40 kilometre mesafedeki Tatköy köyü sakini 80 yaşındaki İbrahim Karabulut, özellikle ailesinden gelen misafirleri çok seviyor. Çocukluğunda babasından gördüğü misafirperverliği devam ettirmek isteyen İbrahim Amca, misafir ağırlayabilmek için evinin bahçe kapısına ‘Bu hane misafire açıktır’ yazılı pankart astı. Yaklaşık 5 yıldır asılı olan pankarta rağmen misafir gelmemesinden yakınan İbrahim Karabulut, “Çocukluğumda evimize çok misafir gelirdi. Babam çok misafirperverdi. Misafirleri çok sevdiğim için baba ocağını bırakmadım ve köyde kalmaya devam ettim. Rabb’im bir misafir gönderiyorsa geliyor. 2 bardak su, bir bardak ayran içirebilirsem çok mutlu oluyorum” dedi. Yedi oğlunun olduğunu ama hepsinin ayrı bir yerde yaşadığını söyleyen Karabulut “Daha önceleri benim de çok misafirim gelirdi, otobüsçüydüm. Tabii ona alıştık. Şimdi binde bir misafir geliyor. Gönlüm arzu ediyor ki hiç olmazsa günde bir iki misafir gelsin de sohbet edelim” diye konuştu. Onur Erden - Mustafa

Koçyiğit SİVAS İHA