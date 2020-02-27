Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli köyü yakınlarında B.Ş. idaresindeki 22 BG 665 plakalı otomobil ile S.Ç.’nin kullandığı 33 UL 255 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiyenin yolu temizlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.