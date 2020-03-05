Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te ikamet eden 23 yaşındaki ikiz kardeşler Fatihhan ve Emirhan Kapucuoğlu, çocukluktan beri hayvancılıkla uğraşmanın hayalini kuruyordu. İkizler, öğretmenlerinin “İleride ne olacaksınız?” sorusuna “Çoban” diye cevap veriyordu. Bu hayali gerçekleştirmek isteyen kardeşler, lise yıllarında fotoğraf makinesi kiralayıp ücret karşılığı çekim yaptı. Ardından da biriktirdikleri parayla altı koyun aldı. Çiftliklerini, babalarının Ovacık ilçesine bağlı Kışlapazarı köyünde kuran kardeşler, daha sonra da tavuk beslemeye başladı. Süt ve yumurta satarak ticaret yapan ikizler, okuldan mezun olunca Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi’ne başvurup 32 koyunun daha sahibi oldu. Koyunların doğum yapmasıyla bu sayı 120’ye kadar çıktı. Hâllerinden oldukça memnun olduklarını belirten Fatihhan “Hayatımız boyunca hiç köyde yaşamadık. Ailemiz ‘Siz şehirde büyüdünüz nasıl olacak bu iş?’ diyordu. Onların karşı çıkmasına rağmen bu işe atıldık. Şimdi kendi hayvanlarımızı gütmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Emirhan da hedeflerinin işlerini büyütmek olduğunu vurguladı.